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Общество

Мишустин заявил о выделении более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Правительство России выделит более 30 млрд рублей на повышение зарплат отдельных категорий работников государственных учреждений. Об этом 31 августа рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале Правительства России. 

Михаил Мишустин отметил, что работа ведётся по поручению президента, и подчеркнул, что с начала года бюджетникам, которые попадают под действие майских указов, уже поднимали зарплаты. Премьер-министр уточнил, что теперь индексация коснётся окладов педагогов, врачей, а также сотрудников научных и культурных учреждений.

«Эти решения – ещё один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», – сказал Михаил Мишустин. 

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