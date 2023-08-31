Мишустин заявил о выделении более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Правительство России выделит более 30 млрд рублей на повышение зарплат отдельных категорий работников государственных учреждений. Об этом 31 августа рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале Правительства России.
Михаил Мишустин отметил, что работа ведётся по поручению президента, и подчеркнул, что с начала года бюджетникам, которые попадают под действие майских указов, уже поднимали зарплаты. Премьер-министр уточнил, что теперь индексация коснётся окладов педагогов, врачей, а также сотрудников научных и культурных учреждений.
«Эти решения – ещё один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», – сказал Михаил Мишустин.
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