Александр Куренков рассказал о планах материально-технического оснащения псковского МЧС

16:52, 31 августа 2023, ПАИ

О наращивании объёмов материально-технического оснащения подразделений псковского МЧС рассказал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков в ходе пресс-подхода в Пскове 31 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Оснащение нашего ведомства обязательно продолжится и будет нарастать. Многие виды техники должны обновляться в рамках современности. Это необходимо, время идёт. Некоторым образцам техники уже по 20 лет. Обязательно будем переоснащать не только пожарной техникой, но и специальной, как вы видели это сегодня. У нас есть маломерные суда. В рамках инспекции по государственным маломерным судам будем оснащать обязательно», – подчеркнул глава МЧС.

Он также отметил, что оснащение маломерным судами планируется в рамках государственной инспекции по маломерным судам.

Напомним, глава МЧС находится сегодня в Псковской области с рабочим визитом.