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Общество

Автодорогу Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово ремонтируют в Псковском районе

Ремонт автодороги общего пользования Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово продолжается в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

  • Автодорогу Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово ремонтируют в Псковском районе
    Фото: Администрация Псковского района
  • Автодорогу Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово ремонтируют в Псковском районе
    Фото: Администрация Псковского района
  • Автодорогу Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово ремонтируют в Псковском районе
    Фото: Администрация Псковского района
  • Автодорогу Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово ремонтируют в Псковском районе
    Фото: Администрация Псковского района

На данный момент произведена очистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности. Начались работы по оканавливанию дороги и восстановлению дорожного полотна.

Завершить ремонт планируется до конца сентября.

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