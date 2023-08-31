Автодорогу Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово ремонтируют в Псковском районе
Ремонт автодороги общего пользования Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово продолжается в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
На данный момент произведена очистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности. Начались работы по оканавливанию дороги и восстановлению дорожного полотна.
Завершить ремонт планируется до конца сентября.
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