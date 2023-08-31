Автодорогу Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово ремонтируют в Псковском районе

18:26, 31 августа 2023, ПАИ

Ремонт автодороги общего пользования Большое Загорье – Бор Гора – Мелетово продолжается в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района







На данный момент произведена очистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности. Начались работы по оканавливанию дороги и восстановлению дорожного полотна.

Завершить ремонт планируется до конца сентября.