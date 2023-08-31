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Общество

Врио ректора ПОИПКРО: В системе образования Псковской области можно наблюдать качественные изменения

В системе образования Псковской области можно наблюдать серьёзные качественные изменения, заявила ПАИ кандидат исторических наук, доцент, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

За период с 2022 по 2024 годы на развитие образования будет потрачено более 9 млрд рублей. Регион активно включается в реализацию национального проекта «Образование». Уже сданы и работают две школы, в 2024 году завершится строительство еще нескольких школ Псковской области. Также к концу 2024 года планируется полностью укомплектовать школы «Точками роста», центрами образовательной среды, завершить работу по созданию мест в дополнительном образовании, созданию IT-кубов.

«Важные изменения мы наблюдаем в организации профориентационной работы, организации системы поддержки педагогических кадров, их профессионального роста, – отметила врио ректора. – С сентября вводится единая модель профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, которая сопряжена с проектом «Билет в будущее». Актуализируется работа в сфере повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с задачами государственной политики и потребностями региона. Идет активное обновления учебного фонда учреждений образования».

По словам Екатерины Гончаровой, «значима и закупка комплектов государственной символики в школы, что является частью системы формирования воспитывающей образовательной среды наших образовательных организаций».

«Хочется отметить и другие значимые события сферы образования этого года, среди которых и региональный форум «Поддержка и популяризация русского языка и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области», и Федеральный образовательный форум «Знание в смыслах». Отрадно констатировать тесное сотрудничество с Российским обществом «Знание», которое вышло на высокий уровень», – добавила она.

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