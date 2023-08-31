Заседание комитета по бюджету состоялось в Псковской городской Думе

17:33, 31 августа 2023, ПАИ

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие этого года рассмотрели члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в четверг, 31 августа, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Представители финансового управления администрации города сообщили, что в целом за этот период плановые назначения по доходам бюджета увеличились почти на 650 миллионов рублей.

При этом за первое полугодие доходы бюджета были исполнены на 40,6% от запланированных годовых назначений и составили порядка 3 млрд рублей. В общем объеме доходов городского бюджета налоговые доходы составили 29,9%, неналоговые – 2,8%, безвозмездные поступления – 67,3%.

Кроме того, депутаты обсудили изменения в бюджет города на 2023 год и итоги выездных проверок отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности детской музыкальной школы № 5 и муниципального предприятия «Лифтмонтажсервис», а также заслушали информацию по капремонту и ремонту дорог, дворов, проездов и объектов социальной сферы.