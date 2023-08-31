«Экопром» рассказал о вывозе мусора с Талабских островов

18:28, 31 августа 2023, ПАИ

О вывозе мусора с Талабских островов рассказал представитель регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области «Экопром». Пост об этом размещён в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

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Отмечено, что для вывоза мусора с островных территорий требуется сначала произвести погрузку отходов на судно, а затем по воде транспортировать на Большую землю.

«Вывоз отходов с островов – это трудоёмкое и опасное мероприятие, поэтому крайне редко и единицами регоператоров охватывается данный вид оказания услуги по обращению с ТКО», – добавили в «Экопроме».

Также там рассказали, что жители островов по максимуму стараются утилизировать отходы самостоятельно: например, пищевые отходы компостируются и используются как удобрение, что-то сжигается.

«Специфика нашего региона такова, что в состав Псковской области входят Талабские острова. Несмотря на сложность транспортировки отходов с острова, мы взяли на себя ответственность за чистоту данного населённого пункта. Каждый рейс на остров и обратно – это целое испытание для экипажа. Требуется немалая сноровка, чтобы баржа, наполненная пакетами, не перевернулась, а мусор не оказался в озере», – добавили в компании.

Отметим, что на этой неделе с острова имени Залита сотрудники «Экопрома» вывезли несколько сотен больших мешков отходов. Работа по вывозу отходов с острова вплавь будет продолжаться до закрытия навигации.