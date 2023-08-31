Как правильно подобрать рюкзак для ребёнка, рассказали псковичам
Как правильно подобрать рюкзак для ребёнка, рассказали в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.
При покупке рюкзака родителям нужно учитывать несколько факторов: состояние здоровья ребёнка, его массу тела и вез груза, который он будет носить с собой.
Оптимальная масса рюкзака – до 15 % от массы тела. Если превысить этот вес, походка и осанка ребёнка начнут меняться, что приведёт к негативным последствиям для здоровья. И дело здесь не столько в позвоночнике, сколько в наклоне таза: когда рюкзак становится слишком тяжёлым, он тянет ребёнка назад. В таком случае вся нагрузка идёт на поясницу, таз и суставы ног. Из-за этого у ребёнка могут возникать боли, дискомфорт и другие проблемы, которые могут влиять и на качество жизни, и на продуктивность в учёбе.
Что касается вида школьной сумки, то рекомендуется отдавать предпочтение именно рюкзаку, причём важно, чтобы ребёнок носил его на двух плечах. Современные сумки-шоперы хоть и легче обычных сумок, но совершенно не подходят для ношения книг.
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