Новый рентген-аппарат поставили в Пушкиногорскую больницу
Новый цифровой рентген-аппарат отечественного производства поставили в Пушкиногорскую межрайонную больницу благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.
Универсальный рентгенографический аппарат позволяет выполнять все виды рентгенографических обследований. Он предназначен для проведения цифровой общей рентгенографии органов пациента в положении сидя, стоя или лёжа на кушетке с рентгенопрозрачной декой. Новое оборудование уже в работе и ежедневно делает по 15–20 исследований.
«Новый рентген расширяет спектр возможностей рентгенографических исследований, обеспечивает получение высококачественных снимков, позволяет обследовать лежачих пациентов», – добавили в комитете.
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