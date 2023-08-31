Новый рентген-аппарат поставили в Пушкиногорскую больницу

18:57, 31 августа 2023, ПАИ

Новый цифровой рентген-аппарат отечественного производства поставили в Пушкиногорскую межрайонную больницу благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Универсальный рентгенографический аппарат позволяет выполнять все виды рентгенографических обследований. Он предназначен для проведения цифровой общей рентгенографии органов пациента в положении сидя, стоя или лёжа на кушетке с рентгенопрозрачной декой. Новое оборудование уже в работе и ежедневно делает по 15–20 исследований.

«Новый рентген расширяет спектр возможностей рентгенографических исследований, обеспечивает получение высококачественных снимков, позволяет обследовать лежачих пациентов», – добавили в комитете.