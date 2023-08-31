Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

На бесплатную экскурсию по Изборску приглашают школьников

Псковских школьников приглашают провести День знаний в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Изборский музей-заповедник

«1 сентября отдохнувших, загорелых и весёлых мальчишек и девчонок, а также их родителей ждём в музее-заповеднике «Изборск». Мы подготовили для вас насыщенную программу, посвящённую Дню знаний!» – подчеркнули в музее.

С 11:00 до 17:00 в Изборской крепости будет организовано сразу две интерактивных площадки: «Живая история» для детей и взрослых и «Бойкая изборская набойка», мастер-класс по изготовлению сувениров в древней технике.

В 13:00 можно будет присоединиться к экскурсии «Заповедный Изборск» по тропе к Словенским ключам. Сбор группы у дома купца Анисимова (ул. Печорская, 41а). А в 15:00 в усадьбе купца Шведова на улице Печорской, 32 пройдёт фольклорная программа для всей семьи «Родная сказка».

Отметим, что школьники смогут принять участие в данных мероприятиях бесплатно, а родители – по цене входного билета в музей. Чтобы принять участие в программе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону (8 8112) 33-16-17.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 августа 2023

Как прошла международная арт-резиденция для молодых музыкантов, рассказали псковичам

31 августа 2023

На бесплатную экскурсию по Изборску приглашают школьников

31 августа 2023

Новый экспонат показали на выставке в Псковском музее

31 августа 2023

XIII Псковские международные краеведческие чтения пройдут в Пскове

30 августа 2023

Псковичей приглашают на концерт органной музыки 3 сентября

30 августа 2023

Круглый стол по теме обороны Пскова в XVI веке проходит в Покровской башне

30 августа 2023

Документальный фильм сняли в Псковском музее-заповеднике

29 августа 2023

Порядка 1500 человек посетило фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...