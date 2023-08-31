На бесплатную экскурсию по Изборску приглашают школьников

19:18, 31 августа 2023, ПАИ

Псковских школьников приглашают провести День знаний в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«1 сентября отдохнувших, загорелых и весёлых мальчишек и девчонок, а также их родителей ждём в музее-заповеднике «Изборск». Мы подготовили для вас насыщенную программу, посвящённую Дню знаний!» – подчеркнули в музее.

С 11:00 до 17:00 в Изборской крепости будет организовано сразу две интерактивных площадки: «Живая история» для детей и взрослых и «Бойкая изборская набойка», мастер-класс по изготовлению сувениров в древней технике.

В 13:00 можно будет присоединиться к экскурсии «Заповедный Изборск» по тропе к Словенским ключам. Сбор группы у дома купца Анисимова (ул. Печорская, 41а). А в 15:00 в усадьбе купца Шведова на улице Печорской, 32 пройдёт фольклорная программа для всей семьи «Родная сказка».

Отметим, что школьники смогут принять участие в данных мероприятиях бесплатно, а родители – по цене входного билета в музей. Чтобы принять участие в программе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону (8 8112) 33-16-17.