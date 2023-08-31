Как ИП могут уменьшить налог по УСН и ПСН на страховые взносы, объяснили псковичам

19:46, 31 августа 2023, ПАИ

Как ИП могут уменьшить налог по УСН и ПСН на страховые взносы в размере 1 % с доходов свыше 300 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Федеральный закон № 389-ФЗ изменил порядок, в соответствии с которым индивидуальные предприниматели (ИП) могли уменьшить налог по УСН и/или ПСН. Ранее это можно было сделать только на фактически уплаченные в соответствующем налоговом периоде страховые взносы. Теперь же для уменьшения налога на страховые взносы не требуется иметь переплату на ЕНС или предоставлять заявление о зачёте.

В соответствии с нововведениями ИП вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму фиксированных страховых взносов и сумму страховых взносов по ставке 1 % с доходов, превышающих 300 тысяч рублей, подлежащих уплате в налоговом периоде применения УСН либо в календарном году периода действия патента.

ФНС России в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ разъяснила, что для уменьшения налога (авансовых платежей по налогу) по УСН и/или налога по ПСН за налоговый период (отчётные периоды) 2023 года на страховые взносы в размере 1 % с доходов более 300 тысяч рублей, которые должны быть уплачены не позднее 1 июля 2024 года, такие страховые взносы могут быть признаны налогоплательщиком подлежащими уплате как в 2023 году, так и в 2024 году.

Таким образом, ИП имеют право уменьшить налог (авансовые платежи по налогу) по УСН и/или налог по ПСН за налоговый период 2023 года на указанные страховые взносы.

Сумма страховых взносов, на которые налогоплательщик уменьшил налог (авансовые платежи по налогу) по УСН и/или налог по ПСН за налоговый период 2023 года, повторно не учитывается при уменьшении налога (авансовых платежей по налогу) по УСН и/или налога по ПСН за налоговый период 2024 года.

Подчеркнём, сроки уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов не изменились.