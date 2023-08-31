В Курганской области мужчина поджёг двух подростков, один из мальчиков скончался

20:21, 31 августа 2023, ПАИ

Мужчина облил бензином и поджёг двух подростков в Курганской области. Один из них умер, второй находится в больнице. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

«Подростки из Лебяжьевского округа с ожогами были доставлены в Курганскую областную клиническую больницу. Один из мальчиков получил ожог более 95 % и крайне тяжёлый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти», – рассказали в ведомстве.

У второго подростка было обожжено 14 % тела. Он находится в Курганской областной больнице в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 22-летний мужчина подошёл к двум школьникам, которые проводили время у здания ДК в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, стоявшую рядом, плеснул на подростков горючее и чиркнул зажигалкой.

Позже РИА Новости в своём Telegram-канале со ссылкой на региональное СУ СК сообщили, что подозреваемый в преступлении задержан.