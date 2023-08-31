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16 студентов работали в Псковской клинической больнице во время каникул

16 студентов работали в Псковской областной инфекционной клинической больнице во время летних каникул, в их числе абитуриенты ПсковГУ, НовГУ, Псковского и Великолукского медицинских колледжей, которые проходят обучение по направлениям «лечебное дело», «медицинская биохимия», «медицинская кибернетика» и «сестринское дело». Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Студенты работали в подразделениях Пскова и Великих Лук в приёмном, инфекционном, детском и диагностическом отделениях, а также в КДЛ- и ПЦР-лабораториях в должностях медицинской сестры, фельдшера-лаборанта, помощника фармацевта и санитара.

Некоторые студенты продолжат работу в больнице и в новом учебном году. «Практика позволит им обрести уверенность в своих способностях, научиться общаться с пациентами и отточить полученные на парах знания», – добавили в комитете.

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