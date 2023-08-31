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Общество

Школьников и студентов Псковской области приглашают бесплатно изучить программирование

Школьники и студенты колледжей Псковской области могут бесплатно изучить программирование на курсах проекта «Код будущего». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В правительстве отметили, что бесплатное обучение стало возможным благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

Изначально «Код будущего» был нацелен на школьников 8–11-х классов, однако с 2023 года заявку на участие могут также подать студенты колледжей и техникумов.

Новый набор стартовал в июле, а обучение начнётся в начале учебного года. Всего на курсы сможет поступить более 140 тысяч ребят со всей страны.

В рамках обучения в онлайн и офлайн-форматах будет доступно более 200 курсов востребованных языков программирования, среди которых Python, Java, C++, C#, 1С, HTML, SQL, JavaScript, Kotlin и другие. Среди направлений – веб-разработка, создание графических интерфейсов и парсеров, тестирование программного обеспечения, программирование беспилотников, разработка игр, приложений, ботов, криптографических алгоритмов и нейронных сетей.

В правительстве добавили, что особое внимание педагоги уделяют практическим знаниям. Углублённые знания и навыки в области программирования, полученные на курсах, пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам и хакатонам, а также помогут определиться с выбором будущей профессии. Успешно пройдя итоговые испытания, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса.

Продолжительность обучения – 144 академических часов: четыре модуля по 36 академических часов каждый. Программа занятий разработана таким образом, чтобы школьники и студенты смогли совмещать обучение программированию с учёбой в образовательном учреждении.

Подать заявку можно до 30 сентября на портале «Госуслуги».

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