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Общество

Завершился ремонт школы имени Пушкина в Пушкиногорском районе

Завершился капитальный ремонт средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в Пушкиногорском районе. Об этом сообщили в газете «Пушкинский край».

Фото: скриншот из видео Оксаны Филипповой

«Пять месяцев ремонта – это полная замена сетей энерго-, водо- и теплоснабжения, ремонт школьных кабинетов, рекреаций, коридоров. Не всё складывалось гладко с подрядчиком, кое-что по ходу работ приходилось переделывать, составлять претензии и требовать соблюдения графика работ и увеличения работников на объекте. Под контролем специалистов управления капитального строительства области осуществлялся технический надзор и устранялись замечания», – рассказала глава района Оксана Филиппова.

Она также отметила, что школа получила новое оборудование и мебель. Общий объём потраченных средств – около 60 млн рублей.

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