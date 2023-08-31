Завершился ремонт школы имени Пушкина в Пушкиногорском районе

21:54, 31 августа 2023, ПАИ

Завершился капитальный ремонт средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в Пушкиногорском районе. Об этом сообщили в газете «Пушкинский край».

«Пять месяцев ремонта – это полная замена сетей энерго-, водо- и теплоснабжения, ремонт школьных кабинетов, рекреаций, коридоров. Не всё складывалось гладко с подрядчиком, кое-что по ходу работ приходилось переделывать, составлять претензии и требовать соблюдения графика работ и увеличения работников на объекте. Под контролем специалистов управления капитального строительства области осуществлялся технический надзор и устранялись замечания», – рассказала глава района Оксана Филиппова.

Она также отметила, что школа получила новое оборудование и мебель. Общий объём потраченных средств – около 60 млн рублей.