Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового шоу в Барнауле
Гимнастка доставлена с травмами в больницу Барнаула после падения с высоты во время циркового представления. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Алтайского края.
«Девушка доставлена в больницу скорой медицинской помощи, сейчас её обследуют врачи. После падения она потеряла сознание, сейчас за её состоянием наблюдают медики», – сообщили в Минздраве.
В администрации цирка рассказали, что девушка сорвалась во время выполнения трюка под шатром. Цирк возвращает деньги за билеты тем зрителям, которые обращаются в кассы с подобной просьбой, но приостанавливать представления не планирует.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
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