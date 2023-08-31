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Общество

Новую волейбольную площадку открыли в Черёхе

Волейбольную площадку открыли в деревне Черёха Псковского района. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Строительство спортплощадки осуществлялось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Глава района отметила, что в этом году в Псковском районе по итогам голосования три общественные территории стали победителями при выборе объектов благоустройства.

Помимо волейбольной площадки, построили также и детскую.

«Население должно активно принимать участие в благоустройстве общественных территорий, тогда и фактов вандализма будет меньше. Ведь придёт понимание того, что пожелания людей услышаны и воплощены в жизнь, а значит, ко всему нужно относиться бережно», – написала Наталья Фёдорова.

Глава района открыла спортивную площадку вместе с председателем Собрания депутатов Псковского района Владимиром Яниковым и депутатом сельского поселения «Ядровская волость» Николаем Сидоровым.

Первым матчем на новой площадке будет товарищеская встреча между сборной командой 104-го полка и сборной командой администрации Псковского района.

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