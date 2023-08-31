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Общество

Накануне первого сентября офицеры встретились с воспитанниками центра помощи детям

Накануне первого сентября сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области встретились с воспитанниками ГБУСО ПО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», чтобы поздравить их с Днём знаний и поговорить о вопросах безопасности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.   

В рамках встречи следователи СК рассказали детям об основных правилах дорожного движения, а также объяснили, почему важно их знать и соблюдать. Вместе с ребятами гости рассмотрели безопасные маршруты в школу и обратно.

Следователи также провели с детьми викторину на знание ПДД, победители которой получили призы.

В завершение офицеры поздравили ребят с началом учебного года, пожелали им успехов и вручили наборы канцелярских принадлежностей.

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