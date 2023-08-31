Великолучане поделились итогами прошедшего лета

23:21, 31 августа 2023, ПАИ

Об итогах прошедшего лета великолучан узнал портал Luki-News. Вот как ответили жители города:

«Лето запомнилось работой. Не путешествовала, не отдыхала, как планировалось в этом году»;

«Для меня лично просто было много поездок, велопоездок по деревням Новосокольнического района в основном»;

«Ну, во-первых, как директору школы, мне запомнилась сдача экзаменов моими выпускниками. Ну, плюс дача, хорошая погода, озеро, ягоды, грибы»;

«Жарой: очень жарко было. А так всё хорошо, спасибо»;

«Лето запомнилось, потому что развитие бизнеса у меня в этом году произошло»;

«Съездили на вахту памяти по поднятию бойцов в Невельский район, ну, и нормально отдохнули от учёбы»;

«Поездка в санаторий «Голубые озёра». Там как раз для людей моего возраста обстановка располагает отдыхать. Погода хорошая, тренажёры на улице. То есть я довольна»;

«Ну, было не жарко, к сожалению, хотелось бы пожарче. Чем оно мне запомнилось? Я много играл в интеллектуальные игры в разных городах, я кайфанул, и мне запомнилось. Такое вот интеллектуальное лето у меня было».