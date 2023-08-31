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Общество

Ветеринары отметили свой профессиональный праздник 31 августа

Ветеринары отметили свой праздник 31 августа. С представителями профессии пообщалась съёмочная группа «Первого Псковского».

Анастасия Стегней – специалист Псковской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. В профессии доктор 13 лет. За это время вылечила и осмотрела тысячи животных: от хомяков до лошадей. Самые частые пациенты – кошки и собаки, самый редкий – черепаха.

Она отметила, что для крупных животных проводят в основном вакцинации и отборы проб крови, в то время как для мелких домашних питомцев – и вакцинации, и клинические осмотры, и осмотры для выезда за границу.

Другие рядовые операции – кастрация и стерилизация. В день специалисты районной ветстанции – всего их работает шесть – принимают до 12 пациентов. Всех специалистов отличает не только любовь к животным, но и особые внутренние качества.

«Ну, это, наверное, какая-то внутренняя сдержанность и строгость должны быть. Если ты дашь животному почувствовать, что ты его боишься, то оно возьмёт над тобой верх. Поэтому надо собрать всю свою волю в кулак и не показать животному свой страх», – рассказала Анастасия Стегней.

В соседнем здании на ветстанции в Псковском районе трудится ведущий ветеринар Наталья Дульнева. За плечами годы работы на великолукском мясокомбинате. Тогда псковичка отвечала за здоровье свиней. Занималась Наталья и домашними птицами, и животными. Сейчас вектор работы сменился. Теперь специалист следит за тем, чтобы к покупателям поступало качественное, а главное, безопасное молоко. Для этого она проводит органолептическую оценку молока: его вкус, цвет и запах, а также показатели жира, белка и плотности. Это происходит ежедневно.

В Псковской областной ветеринарной лаборатории ежедневно исследуют мёд. Сначала его взвешивают, потом добавляют диэтиловый эфир, далее растирают в ступке пестиком. Всё это нужно, чтобы понять, есть ли в сладости опасное вещество.

«Гидроксиметилфурфураль – это очень опасное вещество, канцероген. Оно может обнаруживаться в мёде в результате неправильного хранения. Поэтому в каждой пробе, которая к нам поступает, обязательно с помощью качественной реакции определяем содержание этого вещества. Если вдруг оно обнаруживается, проводится количественное исследование. Содержание должно быть не более 25 миллиграммов в каждом килограмме», – рассказала завотделом санитарной экспертизы Псковской областной ветеринарной лаборатории Наталья Дегтярева.

Только если мёд прошёл проверку на содержание токсичных элементов, антибиотиков и других опасных веществ, пчеловод получает разрешение на его продажу. В противном случае к покупателю продукт не попадёт. По действующим стандартам, от одной партии на исследование пчеловод должен предоставить две пробы мёда. Хотя напрямую с животными ветеринары псковской лаборатории не контактируют, работа их не менее ответственна. В день специалисты проводят десятки исследований.

«Спектр нашей работы очень широкий: это и мёд, и молоко, и рыба, и мясо, и корма», – добавила Наталья Дегтярева.

В последний день августа профессиональный праздник ветеринары в России отмечают почти десять лет, с 2014 года. Он был учреждён приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

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