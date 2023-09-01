День знаний отмечают в России

07:15, 01 сентября 2023, ПАИ

1 сентября в России отмечают День знаний. Этот праздник появился в советское время. Официально он был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днём знаний», сообщает портал calend.ru.

Сегодня 1 сентября – праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей.

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвящённые началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. В средних специальных и высших учебных заведениях также проходят праздничные мероприятия.

В этот день традиционно отмечают праздник страны постсоветского пространства.