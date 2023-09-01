Интернет и стационарные телефоны появились у жителей деревни в Новоржевском районе

07:32, 01 сентября 2023, ПАИ

Новые линии связи проложили к трём домам в деревне Заречье Новоржевского района, а ещё в одном доме восстановили повреждённый ранее кабель. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Абонентам подключили стационарную телефонию и широкополосный доступ в интернет. Вопрос удалось решить благодаря поддержке правительства Псковской области и главы региона Михаила Ведерникова.

«Всем абонентам – они родственники участников СВО, подключили долгожданную связь. Часть женщин уже приобрели смартфоны и теперь осваивает новые гаджеты», – говорится в сообщении телеканала.