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Общество

В России буду блокировать звонки с незарегистрированных сим-карт

Российским мобильным операторам предлагают запретить пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, например, «Антифрод» (создана РКН). Такой документ с поправками в закон «О связи» готовится к внесению в Госдуму вице-спикером Борисом Чернышовым, сообщает газета «Известия».

Фото: ПАИ

Согласно документу, на федеральных и региональных операторов связи будет возложена обязанность блокировки любого типа исходящих сигналов с сим-карт, не верифицированных в базах данных и не подтвержденных паспортными данными гражданина.

«Исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом «+7» будет проходить только от номеров, зарегистрированных в официальных базах операторов связи и принадлежащих физическим и юридическим лицам. То есть опасный звонок или сообщение не поступит на телефон потенциальной жертвы», –отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, в декабре 2022 года Главный радиочастотный центр (ГКРЧ, подразделение Роскомнадзора), запустил единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод».

Как считает Борис Чернышов, новые нормы необходимы для защиты граждан, которых продолжают обманывать мошенники. «По данным ЦБ, объём денежных потерь граждан от телефонного мошенничества в 2022 году составил 14,2 миллиарда рублей. Максимальная единовременно похищенная сумма достигла 500 миллионов рублей. Во втором квартале 2023 года количество операций без согласий клиентов приблизилось к 279,7 тысячи — рост 28 %», – подчеркнул депутат.

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