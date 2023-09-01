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Общество

В России выявили более 500 случаев менингита за лето

Диагноз «менингит» энтеровирусной и бактериальной природы поставили более чем 500 пациентам за три летних месяца этого года. Об этом сообщает газета «Известия». Как рассказали изданию в Роспотребназдоре, рост в этом году был ожидаем.

Основная доля приходится на Саратовскую область. В этом регионе за первые полгода зафиксировали 80 случаев энтеровирусного менингита, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. За лето там зафиксировано более 345 случаев менингитов. Также вспышка энтеровирусных менингитов зафиксирована в Севастополе. Там за лето зарегистрировано 117 случаев энтеровирусного менингита и еще два – бактериального.

Кроме того, летом зафиксировали две вспышки бактериального менингита: в Екатеринбурге, где заболели 15 человек, из них двое скончались, и Санкт-Петербурге, где в июле городское управление Роспотребнадзора сообщило о 17 случаях. Во Владимирской обрасти также отметили распространение менингита.

Педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что вспышка бактериального менингита может быть исключительно локальной, так как инфекция передаётся при тесном контакте. Рост заболевания в разных регионах он объяснил совершенствованием систем диагностики и ослабленным иммунитетом у населения после пандемии COVID-19.

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