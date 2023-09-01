Один человек пострадал в ДТП в Псковском районе

09:38, 01 сентября 2023, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Renault Logan и Niva произошло у деревни Хотицы в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









В результате ДТП бригада медицины катастроф госпитализировала одного человека из автомобиля Renault Logan в медучреждение.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.