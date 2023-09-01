Один человек пострадал в ДТП в Псковском районе
Лобовое столкновение автомобилей Renault Logan и Niva произошло у деревни Хотицы в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В результате ДТП бригада медицины катастроф госпитализировала одного человека из автомобиля Renault Logan в медучреждение.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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