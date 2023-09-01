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Общество

Сотрудники ПТС после перекладки сетей привели в порядок территорию детсада «Берёзка»

Сотрудники Псковских теплосетей после перекладки сетей привели в порядок территорию детсада «Берёзка». Об этом сообщается в группе предприятия «ВКонтакте».

Здесь и далее фото ПТС

Летом у детского сада перекладывали сети, поэтому пострадала зеленая зона. Директор предприятия Игорь Максимов пообещал заведующей сада Ольге Троицкой, что ПТС поможет саду подготовиться к 1 сентября.

«Первое, что было сделано, – это планировка зелёной зоны, которую засеяли газонной травой. Трава уже взошла. Следующий этап – это ревизия инвентаря детской площадки. Специалисты ремонтно-строительного участка обследовали все оборудование, как итог – три детских беседки были признаны не годными к эксплуатации, но чтобы их убрать, необходимо подготовить замену, что и было сделано. В столярной мастерской были изготовлены, собраны и выкрашены новые беседки», - рассказали на предприятии.

Кроме того, во время ремонта сетей спецтехника повредила асфальт у детского сада. «Мы могли бы его и не ремонтировать, так как, юридически, его не вскрывали, но с человеческой точки зрения мы не могли оставить всё в таком виде. Входная группа была полностью переделана», - уточнили в ПТС.

Кроме того, готовится ещё один небольшой подарок – навес под велосипеды, санки и коляски. Его установят немного позже.

«Весь инвентарь, который мы изготовили, сделан нашими коллегами, сделан с любовью и заботой о подрастающем поколении. Мы не хотим, чтобы люди говорили, что мы всё разломали и ушли, мы хотим оставить о себе положительные воспоминания как у руководства социального учреждения, так и у его маленьких обитателей», - подытожили на предприятии.

Реклама. МП. г. Пскова «Псковские тепловые сети».

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