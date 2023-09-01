Сентябрь: ставим дела на паузу

10:20, 01 сентября 2023, ПАИ

Прогноз на начало осени от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Месяц начинается на отголосках энергии полнолуния, произошедшего 31 августа. Поэтому 1 сентября для учителей, школьников и родителей может быть довольно нервным, особенно для тех, кто идёт «в первый раз в первый класс». В полнолуние мы всегда ощущаем эмоциональные всплески либо видим кульминацию некоторых предшествующих событий и живём в этих энергиях ещё два-три дня.

Ситуация усугубляется ещё и ретроградным Меркурием, традиционно сулящим задержки, путаницу и неразбериху в делах. Я уже писала о том, что детям в этом году потребуется больше времени на адаптацию к учебному процессу. Моя рекомендация для всех, кто планирует пойти на школьную линейку: незадолго до выхода из дома проверьте ещё раз, взяли ли вы все необходимое, и выйдите на десять минут раньше.

Первую неделю сентября вместе с ретроградным Меркурием в попятном движении находится ещё и Венера, поэтому стоит отложить все крупные покупки и серьёзные финансовые операции. А запуск важных стартов и проектов лучше планировать на вторую половину сентября, после разворота Меркурия, который произойдёт 15 сентября. А лучше подождать до 18 сентября, когда Меркурий начнёт набирать скорость.

Первая неделя сентября также крайне неудачна для взаимодействия с чиновниками, подачи документов в официальные инстанции, решения серьёзных вопросов с людьми, которые выше вас по рангу. Вашим планам будут активно противодействовать, вы встретите серьёзное сопротивление среды, для продвижения дела усилий нужно будет стараться выше нормы. Могут одолеть депрессивные настроения. Такие мощные препятствия чинит Сатурн, который становится в оппозицию к Солнцу.

Первая неделя сентября также не очень подходит для оформления виз, бронирования жилья и отелей, если вы планируете путешествие за границу. Не особенно удачным будет и взаимодействие с иностранными партнёрами, поскольку добавляется ещё и ретроградность Юпитера.

Первые две недели сентября хороши для того, чтобы доводить до ума ранее начатые дела и проекты, возвращаться к старым, ранее нерешенным вопросам. Можно пересдавать экзамены, переписывать отчёты, искать ошибки в документах, в целом заниматься аудитом и анализом. Ретроградный Меркурий хорош именно для исправления ошибок, устранения недочётов, переделки того, что не устраивает, возвращения долгов. А если вы на пороге важного решения, есть смысл ещё раз всё обдумать и взвесить.

Новолуние 15 сентября как раз совпадет с разворотом Меркурия. Это говорит о том, что все дела в следующие четыре недели будут развиваться не так быстро, как бы нам хотелось. Обстоятельства будут способствовать изменению планов. Другие аспекты новолуния свидетельствуют о том, что месяц будет напряженным. Велик риск столкнуться с мошенничеством, обманом, обострятся конфликты на почве идеологии.

Но есть и положительные аспекты. В целом сентябрь более благоприятный месяц для романтических отношений, новых знакомств, поиска второй половины. В устоявшихся отношениях будет меньше разногласий и конфликтов, будет легче найти общий язык. Мысли о бывших, которые одолевали два предыдущих месяца, сойдут на нет.

Самый лучший период для стартов, активных действий, принятия важных решений – с 18 по 25 сентября. Это касается как деловых вопросов, так и сердечных дел. Если запланировали крупные покупки или решили взять кредит, тоже лучше успеть в этот период.

Самый сложный период в сентябре приходится на последнюю неделю, особенно вблизи полнолуния 29 сентября. Могут быть неожиданные разрывы в партнёрстве, финансовые потери, прочие неблагоприятные события. Если в начале июля у вас начались какие-то важные процессы, можно ожидать их завершения.