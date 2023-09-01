Турнир по самбо среди юношей и девушек пройдёт в Пскове

10:31, 01 сентября 2023, ПАИ

Турнир по самбо «Открытие сезона» среди юношей и девушек (2011-2013 годов рождения) пройдёт в псковской спортшколе «Мастер» 30 сентября. Об этом сообщается в группе Федерации самбо Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Систему проведения соревнований определят после взвешивания, которое пройдёт 29 сентября. Победители и призёры получат грамоты и медали соответствующих степеней. Для участия необходимо сдать взнос в размере 500 рублей.

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