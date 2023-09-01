Сломанные деревья и опоры ЛЭП: в Порховском районе ликвидируют последствия грозы

10:34, 01 сентября 2023, ПАИ

Последствия прохождения грозового фронта устраняют в Порховском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В результате непогоды несколько дорог на территории района оказались завалены сломанными деревьями. Кроме того, ураган повредил опоры линий электропередачи, оборвал провода. Сообщается также о падении сучьев от деревьев на постройки и машины.



Фото: Глава Порховского района Юрий Семенов



Фото: Глава Порховского района Юрий Семенов



Фото: Глава Порховского района Юрий Семенов



Фото: Глава Порховского района Юрий Семенов







«Для скорейшего восстановления режима энергоснабжения на помощь нашим энергетикам едут коллеги из Дно, Дедовичей, Острова. Для расчистки завалов будет задействована необходимая тяжёлая техника», – отметил глава района.