Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сломанные деревья и опоры ЛЭП: в Порховском районе ликвидируют последствия грозы

Последствия прохождения грозового фронта устраняют в Порховском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

В результате непогоды несколько дорог на территории района оказались завалены сломанными деревьями. Кроме того, ураган повредил опоры линий электропередачи, оборвал провода. Сообщается также о падении сучьев от деревьев на постройки и машины.

  • Сломанные деревья и опоры ЛЭП: в Порховском районе ликвидируют последствия грозы
    Фото: Глава Порховского района Юрий Семенов
  • Сломанные деревья и опоры ЛЭП: в Порховском районе ликвидируют последствия грозы
    Фото: Глава Порховского района Юрий Семенов
  • Сломанные деревья и опоры ЛЭП: в Порховском районе ликвидируют последствия грозы
    Фото: Глава Порховского района Юрий Семенов
  • Сломанные деревья и опоры ЛЭП: в Порховском районе ликвидируют последствия грозы
    Фото: Глава Порховского района Юрий Семенов

«Для скорейшего восстановления режима энергоснабжения на помощь нашим энергетикам едут коллеги из Дно, Дедовичей, Острова. Для расчистки завалов будет задействована необходимая тяжёлая техника», – отметил глава района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 сентября 2023

Медведь растерзал сторожа в одном из регионов России

01 сентября 2023

Сломанные деревья и опоры ЛЭП: в Порховском районе ликвидируют последствия грозы

01 сентября 2023

Один человек пострадал в ДТП в Псковском районе

01 сентября 2023

Над Псковом нейтрализован единичный неопознанный объект

31 августа 2023

Пскович пустил погреться в дом молодых людей и лишился имущества

31 августа 2023

Полиция проводит проверку по факту публикаций об инциденте с коровой в Плюсском районе

31 августа 2023

Три пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки

30 августа 2023

Иностранка заключила фиктивный брак с псковичом, чтобы остаться жить в России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...