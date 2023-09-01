С годовщиной образования 76-й дивизии ВДВ поздравил десантников Александр Котов

10:26, 01 сентября 2023, ПАИ

С 84-й годовщиной образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии военнослужащих и ветеранов поздравил от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«На Псковской земле дислоцируется старейшее из существующих соединений ВДВ, и это всегда было предметом особой гордости жителей нашего региона. «Легендарная» и «псковская» – эти два определения уже давно неразрывно связаны с любым упоминанием о 76-й дивизии ВДВ», – отметил Александр Котов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что воздушно-десантные войска считаются образцом силы и доблести российской армии, а подвиги воинов псковской дивизии разных поколений это убедительно подтверждают. Здесь, как сказал Александр Котов, служили и служат лучшие из лучших – самые профессиональные, доблестные и отважные.

«Сегодня личный состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в боях отстаивает национальные интересы России. В ходе специальной военной операции псковские десантники проявляют беспримерный героизм, несгибаемую волю, взаимовыручку, верность воинскому долгу и Отечеству. Мужество и патриотизм бойцов 76-й дивизии ВДВ навсегда вписаны в летопись ратных подвигов во имя страны и народа!» – заключил спикер облсобрания.