Выставка юбилейных монет открылась в Псковском музее

10:47, 01 сентября 2023, ПАИ

Выставочный проект «История Великой Отечественной войны в нумизматических коллекциях Псковского музея» подготовил Псковский музей-заповедник ко дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны – 3 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» представлено 17 пятирублевых юбилейных монет, посвящённых самым масштабным боевым операциям и битвам прошедшей войны. Серию выпустил Московский монетный двор в 2014 году в рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы. Выпуски серии отличаются реверсом, на котором по центру изображен соответствующий памятник, а вдоль канта присутствуют надписи «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» и наименование битвы или военной операции.

«Создатели серии решили воплотить на реверсах рисунки монументов, установленных в честь победных сражений. Так, на монете, посвящённой Московской битве, можно видеть противотанковые ежи, мешавшие стремительным прорывам фашистов к столице. На монете, посвящённой освобождению столицы Чехословакии запечатлён волнующий момент, как участник Пражского восстания встречает бойца Красной армии. Это знаменитый монумент «Братство», – отметил старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Отметим, что выставочный проект «История Великой Отечественной войны в нумизматических коллекциях Псковского музея» создан в рамках календаря военно-исторических памятных дат. Музей продолжит знакомить посетителей с коллекциями нумизматики, сигиллатии, бонистики, филателии, фалеристики, посвящённым истории Великой Отечественной войны.

Увидеть коллекцию юбилейных монет можно в главном здании Псковского музея-заповедника в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».