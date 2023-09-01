Псковичи могут присоединиться к всероссийской акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

11:18, 01 сентября 2023, ПАИ

Молодежь Псковской области в возрасте от 14 лет может принять участие во всероссийской интернет-акции «Для чего я помню третье сентября». Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для участия в акции необходимо до 10 сентября разместить в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, для чего необходимо помнить события 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане и противостоять распространению идеологии терроризма, поддерживать дружеские отношения между народами Российской Федерации, поддерживать антитеррористические подразделения Российской Федерации, противодействовать участившимся на фоне проведения специальной военной операции попыткам недружественных стран вовлечь граждан Российской Федерации в террористическую деятельность.

Опубликованные участниками акции материалы должны сопровождаться хештегами: #Япомню3сентября, #БудущееБЕЗтерроризма2023.

Также в рамках акции проводится одноименный конкурс для молодых людей от 18 лет.

Для участия в нем нужно снять видеоролик на указанные темы, разместить его в социальной сети «ВКонтакте» или на Яндекс.Диске с хештегами: #Япомню3сентября, #БудущееБЕЗтерроризма.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 3 по 17 сентября через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Комиссия определит трех победителей, которым будут вручены памятные призы и подарки от Федерального агентства по делам молодежи. Результаты конкурса будут размещены на информационных ресурсах «Росмолодежи» не позднее 30 сентября.

Отметим, что организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь« при поддержке Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.