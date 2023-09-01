Пять органных концертов состоятся в Пскове в сентябре

11:20, 01 сентября 2023, ПАИ

Пять концертов органной музыки состоятся в храме Пресвятой Троицы в Пскове Римско-католической церкви в сентябре. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Первый из них под названием «Из года в год. Бах-Пярт» пройдёт в воскресенье, 3 сентября, в 17:00. В нём примет участие московская органистка Эльнора Гросс.

10 сентября в 17:00 состоится органный концерт под названием «Пересекая века». В нём выступит органистка из Санкт-Петербурга Анна Кириллова.

Ансамблевый концерт из цикла «Ave Maria и возвращение Пер Гюнта» пройдёт в воскресенье, 17 сентября в 17:00. На нём слушатели познакомятся с органисткой из Санкт-Петербурга Татьяной Ирченко и флейтисткой Еленой Батраниной.

В четвёртую субботу месяца, 23 сентября, в 16:00 со своей программой «От Баха до джаза» выступит известная органистка Юлия Глазкова, доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

30 сентября в 16:00 выступит петербуржская органистка Мария Гапон. Она представит псковской публике свою программу «Бах и романтики Европы».

Отметим, что посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Продолжительность концертов составляет от 60 до 70 минут, без антракта.