Ярких впечатлений ученикам и терпения родителям пожелал в День знаний Игорь Иванов

11:24, 01 сентября 2023, ПАИ

С Днём знаний поздравил жителей региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот день – особенный и значимый для каждого из нас. Он символизирует начало нового учебного года, наполненного знаниями, открытиями и достижениями», – сказал в поздравлении Игорь Иванов.

Он отметил, что для родителей это день, когда они с гордостью провожают своих детей в школу, желая им успехов и благополучия, а для самих школьников – это время новых впечатлений, знакомств и возможностей.

Игорь Иванов пожелал всем ученикам успешной учёбы, интересных уроков и ярких впечатлений, родителям – терпения, поддержки и понимания в трудные моменты.

«Пусть этот учебный год станет для всех вас временем новых знаний, достижений и радости от учёбы», – заключил Игорь Иванов.