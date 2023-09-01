До +22 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 2 сентября

11:30, 01 сентября 2023, ПАИ

2 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +7 до +12 градусов, днём – от +17 до +22.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.