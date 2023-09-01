Более 300 псковских полицейских обеспечивают порядок на праздничных линейках

12:23, 01 сентября 2023, ПАИ

Праздничные мероприятия, посвященные началу нового учебного года, проходят в 201 средней образовательной школе на территории Псковской области сегодня, 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При проведении торжественных линеек в обеспечении правопорядка задействовано более 340 сотрудников полиции. В их числе – инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты-кинологи и участковые уполномоченные полиции. Помощь оказывают 67 народных дружинников, 22 работника частных охранных организаций, восемь сотрудников Управления Росгвардии по Псковской области.

Непосредственно перед началом мероприятий сотрудники полиции обследовали образовательные учреждения и прилегающие к ним территории на предмет антитеррористической защищенности с применением технических средств и служебных собак. Возле учебных учреждений службу несут также сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения безопасности на дорогах.