Борис Елкин: 76-я дивизия имеет особое значение для Пскова

12:19, 01 сентября 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил военнослужащих и ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии с 84-й годовщиной её образования. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«1 сентября 84-ю годовщину со дня основания отмечает старейшее соединение ВДВ – прославленная 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия», – отметил он.

Глава города подчеркнул, что 76-я десантно-штурмовая дивизия имеет особое значение для Пскова.

«Почти у каждого жителя города есть родные, друзья или знакомые, которые под флагом дивизии сражались в горячих точках. Многие из них и сегодня продолжают защищать безопасность и интересы нашей страны. Желаю военнослужащим и ветеранам здоровья, семейного благополучия и успехов в ходе выполнения боевых задач!» – заключил Борис Елкин.