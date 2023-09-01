В Гдовском районе осудили мужчину, ограбившего инвалида
46-летнего жителя Гдовского района осудили за грабёж. Преступление произошло 6 мая этого года. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества).
Так, пьяный житель Гдовского района находился на территории двора одного из домов Гдова. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием потерпевшего – инвалида первой группы, которую ему назначили из-за заболевания, полученного в период военной службы. Подсудимый в присутствии потерпевшего поднял выроненный последним телефон и забрал его, а затем скрылся с места происшествия.
Мужчина причинил потерпевшему ущерб в размере 4 530 рублей. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также полностью возместил ущерб потерпевшему.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.