Турнир по боксу пройдёт в Пскове 29 и 30 сентября

12:14, 01 сентября 2023, ПАИ

Турнир по боксу, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры России А. И. Беха, на призы Псковского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» пройдёт в зале для бокса на улице Леона Поземского в Пскове 29 и 30 сентября. Об этом сообщается в группе Федерации бокса Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

К участию в соревнованиях допустят боксёров спортивных школ и клубов Пскова, команды городов Псковской области и СЗФО России. Всего в турнире будут представлены четыре возрастные группы юношей и девушек от 2007 до 2014 года рождения. Призёров соревнований наградят медалями и грамотами.

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