Автомобиль изъяли у пьяного водителя-рецидивиста в Великих Луках

12:34, 01 сентября 2023, ПАИ

Автомобиль изъяли у великолучанина, севшего за руль в нетрезвом виде повторно. Преступление произошло 31 августа. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Так, у дома № 21/10 на улице Некрасова 38-летний водитель Lada Priora управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве отметили, что мужчина уже ранее был судим за подобное правонарушение.

Сотрудники полиции изъяли автомобиль у злоумышленника.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.