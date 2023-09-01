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Общество

В России стартует просветительская акция «Поделись своим Знанием» 

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» стартует 1 сентября в России. Мероприятие, организованное Российским обществом «Знание», пройдет при поддержке Минпросвещения России. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: скриншот с сайта общества «Знание»

Акцию откроет одноименный марафон, приуроченный ко Дню знаний. В рамках марафона российские государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут восемь открытых тематических уроков в школах, университетах, музеях.

Лекторы расскажут ребятам об основах российской государственности, культуре и традициях, цифровой безопасности, перспективах развития экономики, инновациях и устойчивом развитии, а также о спортивных достижениях России. Уроки будут проходить в течение всего дня и транслироваться в прямом эфире на сайте общества «Знание», а также в его официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«Акция «Поделись своим Знанием» – это уникальная возможность поделиться знаниями из мира науки, экологии, медиа, технологий, искусства, волонтёрства, спорта и других направлений на различных культурных и образовательных площадках нашей страны. Участие бесплатно и, благодаря удобной системе регистрации, доступно для каждого!» – отмечается на сайте мероприятия.  

Чтобы выступить лектором или предоставить площадку для просветительской акции «Поделись своим Знанием», нужно пройти регистрацию на сайте общества «Знание».

Более того, в этом году для участников акции подготовлены специальные бонусы.

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