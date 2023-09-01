Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жительница Пыталовского района ударила ножом сожителя, а потом помирилась с ним

Жительница Пыталовского района помирилась со своим сожителем после того, как нанесла ему ножевое ранение. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 11 мая текущего года во время совместного распития спиртных напитков между жительницей Пыталовского района и её сожителем произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила им своего сожителя. В результате этого у мужчины была повреждена селезёнка, что повлекло собой опасный для жизни человека вред здоровью.

В судебном заседании женщина свою вину признала полностью.

При назначении наказания Пыталовский районный суд учёл ряд смягчающих вину обстоятельств, в том числе оказание медицинской помощи мужчине, принесение ему извинений, достигнутое с ним примирение, мнение потерпевшего о снисхождении, его противоправное поведение.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 сентября 2023

Автомобиль изъяли у пьяного водителя-рецидивиста в Великих Луках

01 сентября 2023

В Гдовском районе осудили мужчину, ограбившего инвалида

01 сентября 2023

Медведь растерзал сторожа в одном из регионов России

01 сентября 2023

Сломанные деревья и опоры ЛЭП: в Порховском районе ликвидируют последствия грозы

01 сентября 2023

Один человек пострадал в ДТП в Псковском районе

01 сентября 2023

Над Псковом нейтрализован единичный неопознанный объект

31 августа 2023

Пскович пустил погреться в дом молодых людей и лишился имущества

31 августа 2023

Полиция проводит проверку по факту публикаций об инциденте с коровой в Плюсском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...