Жительница Пыталовского района ударила ножом сожителя, а потом помирилась с ним

14:04, 01 сентября 2023, ПАИ

Жительница Пыталовского района помирилась со своим сожителем после того, как нанесла ему ножевое ранение. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 11 мая текущего года во время совместного распития спиртных напитков между жительницей Пыталовского района и её сожителем произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила им своего сожителя. В результате этого у мужчины была повреждена селезёнка, что повлекло собой опасный для жизни человека вред здоровью.

В судебном заседании женщина свою вину признала полностью.

При назначении наказания Пыталовский районный суд учёл ряд смягчающих вину обстоятельств, в том числе оказание медицинской помощи мужчине, принесение ему извинений, достигнутое с ним примирение, мнение потерпевшего о снисхождении, его противоправное поведение.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление.