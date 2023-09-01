Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковичи могут принять участие в национальном фотоконкурсе «Знание. Россия»

Псковичи могут принять участие в национальном фотоконкурсе «Знание. Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: скриншот с сайта общества «Знание»

Заявки на участие принимаются до 5 октября. Отправить свою работу на конкурс может любой гражданин России старше 14 лет. Принять участие могут профессионалы и любители, включая тех, кто снимает на мобильный телефон.

Главная идея фотоконкурса – через фотографии показать богатство и разнообразие культурного наследия, природы, архитектуры, научных достижений и человеческого потенциала России XXI века.

Работы принимаются по восьми номинациям:

  • «Архитектура и урбанистика»,
  • «Люди»,
  • «Природа»,
  • «Искусство и спорт»,
  • «Наука и Технологии»,
  • «Народный выбор»,
  • «Коллаборация с ИИ»,
  • Выбор Первых».

Подать заявку можно по ссылке

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 сентября 2023

Псковичи могут принять участие в национальном фотоконкурсе «Знание. Россия»

01 сентября 2023

Выставка юбилейных монет открылась в Псковском музее

31 августа 2023

Как прошла международная арт-резиденция для молодых музыкантов, рассказали псковичам

31 августа 2023

На бесплатную экскурсию по Изборску приглашают школьников

31 августа 2023

Новый экспонат показали на выставке в Псковском музее

31 августа 2023

XIII Псковские международные краеведческие чтения пройдут в Пскове

30 августа 2023

Псковичей приглашают на концерт органной музыки 3 сентября

30 августа 2023

Круглый стол по теме обороны Пскова в XVI веке проходит в Покровской башне


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...