Псковичи могут принять участие в национальном фотоконкурсе «Знание. Россия»
Псковичи могут принять участие в национальном фотоконкурсе «Знание. Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Заявки на участие принимаются до 5 октября. Отправить свою работу на конкурс может любой гражданин России старше 14 лет. Принять участие могут профессионалы и любители, включая тех, кто снимает на мобильный телефон.
Главная идея фотоконкурса – через фотографии показать богатство и разнообразие культурного наследия, природы, архитектуры, научных достижений и человеческого потенциала России XXI века.
Работы принимаются по восьми номинациям:
- «Архитектура и урбанистика»,
- «Люди»,
- «Природа»,
- «Искусство и спорт»,
- «Наука и Технологии»,
- «Народный выбор»,
- «Коллаборация с ИИ»,
- Выбор Первых».
Подать заявку можно по ссылке.
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