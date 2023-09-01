Псковичи могут принять участие в национальном фотоконкурсе «Знание. Россия»

12:29, 01 сентября 2023, ПАИ

Псковичи могут принять участие в национальном фотоконкурсе «Знание. Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заявки на участие принимаются до 5 октября. Отправить свою работу на конкурс может любой гражданин России старше 14 лет. Принять участие могут профессионалы и любители, включая тех, кто снимает на мобильный телефон.

Главная идея фотоконкурса – через фотографии показать богатство и разнообразие культурного наследия, природы, архитектуры, научных достижений и человеческого потенциала России XXI века.

Работы принимаются по восьми номинациям:

«Архитектура и урбанистика»,

«Люди»,

«Природа»,

«Искусство и спорт»,

«Наука и Технологии»,

«Народный выбор»,

«Коллаборация с ИИ»,

Выбор Первых».

Подать заявку можно по ссылке.