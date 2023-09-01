Почти три тысячи новых учебников по истории поступили в псковские школы

12:25, 01 сентября 2023, ПАИ

Более 2,7 тысячи новых комплектов учебников по истории для 11-го класса приобрели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В общей сложности на приобретение учебных комплектов было направлено около 3,8 миллиона рублей. Учебники уже доставлены во все муниципалитеты и переданы в образовательные организации.

Пособия по новейшей истории страны подготовлены Министерством просвещения России в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Авторами выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.