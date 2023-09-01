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Общество

Приём заявок на участие в конкурсе на звание лучшего госслужащего Псковской области стартует 4 сентября

Приём заявок на участие в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» начнётся 4 сентября. Заявочная кампания продлится до 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Среди требований, предъявляемых к участникам, – наличие стажа государственной службы не менее трёх лет и отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий.

В 2023 году конкурс будет проводиться в двух группах – среди заместителей руководителей и иных гражданских служащих. Испытания пройдут в четыре этапа. Жюри конкурса сначала оценит анкеты и характеристики участников, затем изучит результаты комплексного тестирования. Следующая ступень – оценка экспертами конкурсных работ участников по теме «Я лучший государственный гражданский служащий». В финале конкурсанты выступят с презентациями своих работ.

Победителями будут признаны участники, получившие наибольшее количество баллов по результатам четырех этапов конкурса. В первой группе будет определен один лауреат, во второй группе призовых мест будет два.

Победителей наградят именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежными премиями.

Конкурс проводится второй год подряд с целью выявления и поддержки государственных гражданских служащих Псковской области, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы. Первым лучшим государственным гражданским служащим области по итогам конкурса прошлого года стала заместитель начальника отдела мониторинга региональных проектов управления проектной деятельности правительства Псковской области Екатерина Тимофеева.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.

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