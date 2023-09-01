Губернатор осмотрел благоустроенный мемориал погибшим от рук фашистов жителям деревни Красухи

13:36, 01 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в Порховском районе почтили память жителей деревни Красухи, заживо сожжённых фашистами в годы Великой Отечественной войны. 1 сентября вместе с другими участниками рабочей поездки они возложили цветы к памятному обелиску братского захоронения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

После церемонии глава региона осмотрел мемориал. Он открыт на месте сожжённой деревни в 1968 году. В его составе насыпной холм, на котором установлена скульптура «Скорбящая псковитянка». К склону холма прислонены отёсанные камни с надписями: «Трагической и мужественной Красухе от земляков» и «Трагическим и мужественным окрестным селениям от земляков». Частью комплекса являются обелиск с описанием трагических событий и сохранившаяся до наших дней кирпичная печь одного из сожжённых домов. Вокруг обелиска возведена ограда из почернелых обугленных брёвен. На территории комплекса также находится захоронение 283 мирных жителей деревни.

В 2023 году к 80-летию трагических событий проведены работы по благоустройству мемориального комплекса. На средства областного и местного бюджетов отремонтирован бордюр, очищен памятник и тротуарная плитка, обработаны деревянные элементы. В настоящее время проводятся работы по строительству новой печи.

Михаил Ведерников отметил важную роль в сохранении таких мемориалов и их популяризации среди молодёжи, как истинных следов истории. Глава региона обсудил с главой Порховского района Юрием Семёновым дальнейшее благоустройство памятной территории, а также её развитие с точки зрения привлечения туристов, школьников. Среди предложений – добавление информационных табличек, малых архитектурных форм и включение интерактивного компонента. «Всё это можно реализовать за счёт региональных и федеральных программ, инициативного бюджетирования и проектов ТОС», – заметил губернатор области.

Напомним, история деревни Красухи Порховского района – одна из трагических страниц в Великой Отечественной войне. В ноябре 1943 года немецкие каратели сожгли всех жителей деревни. Это была месть фашистов за подорванную партизанами машину с немецким генералом.

Всего в Псковской области за годы войны фашисты сожгли более пяти тысяч деревень. В прошлом году установлена новая региональная памятная дата – День памяти жителей, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень. Она отмечается ежегодно 22 октября. Именно в этот день в 1943 году каратели уничтожили вместе с жителями ещё одну псковскую деревню – Ланеву Гору.