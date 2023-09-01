Депутаты Псковской городской Думы поздравили школьников с Днём знаний

14:03, 01 сентября 2023, ПАИ

День знаний отмечают в пятницу, 1 сентября, во всех школах и других образовательных учреждениях Пскова. Присоединились к праздничным мероприятиям и депутаты Псковской городской Думы, которые приняли участие в торжественных линейках в школах на своих избирательных округах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

«В этом году депутаты городской Думы традиционно участвовали в приёмке городских школ, убедились, что они в целом готовы к началу нового учебного года. Всё это делается, чтобы наши дети чувствовали себя комфортно и считали школу своим вторым домом», – отметил, поздравляя учащихся и педколлективы псковских школ, председатель ПГД Александр Гончаренко и пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.