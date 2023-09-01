«Ревизор» Театра кукол Карелии станет участником Пушкинского театрального фестиваля

14:13, 01 сентября 2023, ПАИ

12 сентября зрители Пушкинского театрального фестиваля смогут посмотреть гоголевский «Ревизор» в постановке Игоря Казакова, получивший в 2022 году четыре номинации на театральную премию «Золотая маска». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Персонажи, придуманные режиссёром Игорем Казаковым и художником Татьяной Нерсисян, – маски в прямом и переносном смысле. Здесь нет ни одного человеческого лица, только руки.

«Маска точно сообщает, что эти люди – функции, что здесь нет психологических характеров, а есть такие вот фантики. На этом карнавале лжи все эти маски очень уместны. Они имеют печать какой-то единой заиндевевшей эмоции. Кажется, что каждого героя сфотографировали в той самой знаменитой финальной сцене, где все они замирают в немой картине», – отметил режиссёр.

Спектакль «Ревизор» состоится на большой сцене Псковского театра драмы 12 сентября в 19:00. Возрастной ценз: 16+.

Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.

Театр кукол Республики Карелия – один из старейших театров кукол и один из наиболее успешных театров в Карелии и за её пределами, обладающий активной творческой позицией, о чём говорят и многочисленные гастроли, и номинации на высшую театральную премию страны.

Зрители Пушкинского театрального фестиваля уже знакомы с этим коллективом: спектакль Яны Туминой «О рыбаке и рыбке», получивший Национальную театральную премию «Золотая маска», участвовал в программе фестиваля в 2021 году (ещё до своего награждения).

ХХХ Всероссийский пушкинский театральный фестиваль пройдёт в Псковской области с 6 по 28 сентября 2023 года. Юбилейная афиша собрала спектакли московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, петербургских Театра имени Ленсовета и Кукольного театра сказки, известных театров Сибири и Урала – пермского «Театра-Театра» и новосибирского «Старого дома», гостями фестиваля станут коллективы из Петрозаводска, Твери, Мичуринска. Несколько спектаклей будет показано и в Великих Луках.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона.