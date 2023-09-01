Ситуацию с льготными лекарствами обсуждают в медиацентре ПАИ

15:03, 01 сентября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая ситуации с льготными лекарствами в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

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Почему сейчас в социальных сетях столько жалоб на отсутствие льготных лекарств, как обстоят дела с поставками для диабетиков, астматиков, онкобольных, правда ли что с 1 сентября все лекарства в аптеках будут отпускаться только по рецепту?

Об этом расскажет руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина.