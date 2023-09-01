Школа Великолукского района начала работу после ремонта

15:54, 01 сентября 2023, ПАИ

Булынинская средняя школа открылась после капитального ремонта. Об этом пишет газета Великолукского района «Наш путь».

В День знаний, 1 сентября, 128 обучающихся сели за парты обновлённой школы с современным оборудованием, среди них – девять первоклассников.



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»











С началом нового учебного года и открытием школы учащихся и педагогов поздравили депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов, руководство муниципалитета, районные депутаты, глава Лычёвской волости Любовь Никифорова и прокурор района Юлика Иванова,