Псковские гимнастки стали призёрами всероссийских соревнований

15:59, 01 сентября 2023, ПАИ

Псковские спортсменки стали бронзовыми призёрами на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Твой первый рекорд», которые проходят с 30 августа до 3 сентября в Раменском Московской области. Об этом сообщила руководитель студии художественной гимнастики Ольга Давыдова в беседе с корреспондентом ПАИ.

В псковскую команду под названием «Синергия» вошли Виталина Голубева, Мария Железнякова, Анастасия Канаш, Дарья Герасёва, Анастасия Обидова и Ева Юшкина. Всего в соревнованиях принимают участие около 400 спортсменок из более чем 20 регионов России.

«Нет предела совершенству. Нужно ещё много работать, чтобы становится лучше и показывать более высокие результаты, – отметила Ольга Давыдова. – За победу бороться пока ещё рано. У наших девчонок пока ещё нет большого опыта. Мы только собрали команду и работаем с ними меньше месяца. Поэтому третье место – это очень хороший результат».

Тренерами спортсменок являются Ольга Давыдова и Екатерина Ерёмина.

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