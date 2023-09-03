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Спорт

Псковские гимнастки стали призёрами всероссийских соревнований

Псковские спортсменки стали бронзовыми призёрами на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Твой первый рекорд», которые проходят с 30 августа до 3 сентября в Раменском Московской области. Об этом сообщила руководитель студии художественной гимнастики Ольга Давыдова в беседе с корреспондентом ПАИ. 

Фото: группа «Художественная гимнастика Псков» в соцсети «ВКонтакте»

В псковскую команду под названием «Синергия» вошли Виталина Голубева, Мария Железнякова, Анастасия Канаш, Дарья Герасёва, Анастасия Обидова и Ева Юшкина. Всего в соревнованиях принимают участие около 400 спортсменок из более чем 20 регионов России.   

«Нет предела совершенству. Нужно ещё много работать, чтобы становится лучше и показывать более высокие результаты, – отметила Ольга Давыдова. – За победу бороться пока ещё рано. У наших девчонок пока ещё нет большого опыта. Мы только собрали команду и работаем с ними меньше месяца. Поэтому третье место – это очень хороший результат».

Тренерами спортсменок являются Ольга Давыдова и Екатерина Ерёмина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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